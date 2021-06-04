Кравчук назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал единство всех политических партий в Верховной Раде условием возвращения Донбасса в состав страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, сейчас в парламенте зачастую звучат предложения, «граничащие с предательством», а вместо объединения партии ведут себя «как лебедь, рак и щука». «Если в парламенте будет единство по установлению мира в Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить», — сказал Кравчук.

Позже во время выступления он обрушился с критикой на фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь», обвинив ее в сотрудничестве с Москвой и желании построить «российскую Украину». «Нужно выжечь это с государства, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно», — заключил дипломат.

Ранее Кравчук заявил, что отношения России и Украины могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. По его мнению, если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил. «Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством», — добавил он, отметив, что это вопрос времени.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в апреле 2014 года. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.