Украина заявила о невозможности переговоров в Минске из-за Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в настоящее время невозможно из-за поведения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, Киев рассматривает варианты переноса площадки с учетом мнения Москвы и представителей ОБСЕ, так как условия для диалога в белорусской столице сейчас отсутствуют. «Лукашенко дали возможность на определенном этапе привлечь к какому-то процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверия, дискредитировал себя», — пояснил Кулеба.

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Министр добавил, что эта ситуация выгодна и России, которая, по его мнению, заинтересована в затягивании и блокировании переговоров под предлогом отсутствия на них украинской делегации. «Мы понимаем, что Россия будет играться на этой истории», — сказал глава МИД.

Ранее первый президент Украины и глава киевской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу из-за событий в Белоруссии и ее резкого сближения с Россией. Он предложил проводить встречи в нейтральной стране, такой как Финляндия или Швейцария.

Позже Лукашенко назвал инициативу Киева «несусветной глупостью», но пообещал не препятствовать. Он заверил, что изначально с просьбой организовать площадку для переговоров по Донбассу к нему обратились бывший президент Украины Петр Порошенко и российский лидер Владимир Путин. «Обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек», — отметил Лукашенко.