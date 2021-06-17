Кравчук рассказал о принудительной передаче Крыма Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» заявил, что в 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине.

«Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы», — подчеркнул он.

По словам политика, УССР была против того, чтобы принять полуостров, потому что знала «какие тяжелые времена ее ждут». Версию о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «подарил полуостров Украине», Кравчук назвал неверной и призвал читать «реальные документы».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

В феврале 1954 года, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, полуостров был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. После распада СССР регион стал частью Украины.