Кравчук ответил на предложение Суркова силой вернуть Украину

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, предлагая силой вернуть Украину, выдает желаемое за действительное, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он заявил ОСН ТВ.

«Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России», — сказал он в ответ на высказывание Суркова.

По мнению Кравчука, влияние России на постсоветском пространстве снижается, в то время как Украина наращивает политическое влияние и реформирует вооруженные силы, а США приводят войска в боевую готовность, как только ВС России приближаются к границам. «Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась, и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину. Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное», — заявил первый президент Украины.

Политик также напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что России не позволят постоянно нарушать суверенитет, демократию и территориальную целостность союзников и, прежде всего, Украины.

Ранее Сурков предложил вернуть Украину силой, не уточнив, о какой силе идет речь. «Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния». По его мнению, мир «устает от Украины», а Россия выигрывает международную ситуацию.