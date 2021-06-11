Россия
 
Последние новости
На Украине задержали заработавших тысячи долларов на наркотиках двух пенсионерок
Число погибших от коронавируса с начала года превысило показатели всего 2020-го
В России оценили возможность отказа от вещей из натурального меха
Похищенная из убежища в Дагестане чеченка рассказала о побеге
Спасение запертых родителями в горящей квартире российских детей сняли на видео
Захарова сравнила дипломатов США с нацистами
Проломивший голову невесте накануне свадьбы россиянин получил 14 лет колонии
В мировой столице электромобилей разгорелся конфликт из-за нефти
Девушка случайно отправила пошлую картинку в семейный чат и опозорилась
Новости партнеров
Прослушать новость

Сурков предложил силой вернуть Украину

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Сурков не уточнил, о какой именно силе идет речь. «Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал он во время записи подкаста «ЧВК Пегов».

По его словам, Россия выигрывает международную ситуацию. Сурков отметил, что мир «реально устает от Украины».

Сурков был помощником Путина с сентября 2013-го по февраль 2020 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. После отставки Сурков заявил, что причиной его увольнения стало «изменение контекста» в отношениях между Москвой и Киевом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить