Сурков предложил силой вернуть Украину

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Сурков не уточнил, о какой именно силе идет речь. «Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал он во время записи подкаста «ЧВК Пегов».

По его словам, Россия выигрывает международную ситуацию. Сурков отметил, что мир «реально устает от Украины».

Сурков был помощником Путина с сентября 2013-го по февраль 2020 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. После отставки Сурков заявил, что причиной его увольнения стало «изменение контекста» в отношениях между Москвой и Киевом.