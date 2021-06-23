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Блинкен назвал лучшего друга США

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Sean Gallup / Globallookpress.com

Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом США. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат высказался об отношениях Вашингтона и Берлина на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия», — подчеркнул он.

Блинкен также отметил, что американский лидер Джо Байден с нетерпением ожидает визита Меркель в Вашингтон, который состоится в июле.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас понадеялся, что Германия урегулирует разногласия с США по строительству газопровода «Северный поток-2» до августа 2021-го. До этого Блинкен отметил, что позиция Вашингтона относительно газопровода остается «очень ясной», однако остановить строительство при помощи санкций не получится.

11 июня стало известно, что Меркель лично поедет в Вашингтон ради того, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта «Северный поток-2». Переговоры Меркель и Байдена коснутся широкого круга тем, но главной из них станет газопровод. Это будет первый визит канцлера после избрания Байдена на пост президента.

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