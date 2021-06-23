Германия поддержит диалог России и США по разоружению

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин поддержит диалог России и США по дальнейшему разоружению. Его слова передает ТАСС.

Дипломат обсудил результаты встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, которая прошла в Женеве 16 июня, с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы готовы всеми силами поддержать договоренность о стратегическом диалоге по разоружению и контролю над вооружениями, и мы думаем, что эти переговоры были успехом, и благодарны президенту Байдену за эту инициативу», — подчеркнул он.

22 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не станет поддерживать план Вашингтона по ядерному разоружению. «Мы не станем присоединяться к усилиям США по будь то оказанию давления или убеждению других присоединиться лишь потому, что кто-то думает, что пора переходить на трехсторонний или многосторонний формат», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в ООН увидели возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях безопасности. В организации понадеялись, что ядерные державы договорятся о ликвидации вооружений.