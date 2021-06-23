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Германия поддержит диалог России и США по разоружению

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин поддержит диалог России и США по дальнейшему разоружению. Его слова передает ТАСС.

Дипломат обсудил результаты встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, которая прошла в Женеве 16 июня, с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы готовы всеми силами поддержать договоренность о стратегическом диалоге по разоружению и контролю над вооружениями, и мы думаем, что эти переговоры были успехом, и благодарны президенту Байдену за эту инициативу», — подчеркнул он.

22 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не станет поддерживать план Вашингтона по ядерному разоружению. «Мы не станем присоединяться к усилиям США по будь то оказанию давления или убеждению других присоединиться лишь потому, что кто-то думает, что пора переходить на трехсторонний или многосторонний формат», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в ООН увидели возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях безопасности. В организации понадеялись, что ядерные державы договорятся о ликвидации вооружений.

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