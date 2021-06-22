Мир
 
Последние новости
В Сирии поймали охотившихся за российскими военными террористов
РФС оценит работу Черчесова после вылета сборной России с Евро
Мужчине запретили покинуть карантинный отель ради встречи с умирающей матерью
Индийский штамм коронавируса выявили у 90 процентов заболевших в Москве 
Девушка с тату по всему лицу показала чистую кожу и удивила пользователей сети
Разработан революционный способ лечения коронавируса с помощью наноловушек
Женщина получила миллиард долларов и не смогла от него избавиться
Россиян предупредили об опасностях на турецких курортах
Саакашвили назвал барыгой министра культуры Украины и обвинил его в коррупции
Новости партнеров
Прослушать новость

В ООН заявили о самом высоком риске применения ядерного оружия с холодной войны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pallava Bagla / GETTY

В ООН увидели возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях безопасности. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу, ее слова передает ТАСС.

«Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны», — подчеркнула замгенсека. Она заявила, что наибольшее беспокойство у ООН вызывает возможность эскалации и неверного восприятия действий сторон.

Среди причин подобной тенденции Накамицу назвала наращивание многополярного ядерного порядка, напряженность в отношениях между странами и гонку ядерных вооружений. «Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение транспарентности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться», — заключила она.

Замгенсека понадеялась, что ядерные державы договорятся о ликвидации вооружений. По ее словам, это лучший способ устранения рисков ядерного конфликта.

8 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США договориться о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Он подчеркнул, что власти обеих стран должны разрабатывать новые соглашения в отношении ядерного вооружения. По мнению Гуттериша, это поможет своевременно отвечать на новые вызовы в этой сфере.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ядерным оружием»
Ядерные державы увеличили количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве
Генерал описал катастрофический сценарий войны между Россией и НАТО