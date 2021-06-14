Ядерные державы увеличили количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества ядерных боеголовок, в 2020 году развернули больше единиц таких вооружений в составе оперативных сил. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), передает ТАСС.

Аналитики подсчитали, что на начало 2021 года девять ядерных государств — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — располагали 13 080 единицами ядерного оружия, в то время как в начале 2020 их арсенал насчитывал 13 400 единиц. Однако в составе их оперативных частей с 2020 по 2021 количество боеголовок возросло с 3 720 до 3 825 единиц.

Россия и США за год добавили к своему оперативному развертыванию примерно по 50 боеголовок. При этом Россия нарастила свой ядерный арсенал приблизительно на 180 боеголовок за счет межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, а также баллистических ракет морского базирования.

Ранее Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. По оценке аналитиков из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5 процента. Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда).