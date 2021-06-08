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Россию и США призвали договориться по ядерному оружию

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США договориться о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Его слова передает ТАСС.

Генсек ООН подчеркнул, что власти обеих стран должны разрабатывать новые соглашения в отношении ядерного вооружения. По мнению Гуттериша, это поможет своевременно отвечать на новые вызовы в этой сфере.

29 мая Гутерриш выразил обеспокоенность из-за решения американской стороны не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), посчитав происходящее «эрозией режима контроля над вооружениями между США и Россией».

24 мая Министерство иностранных дел России раскрыло данные о количестве стратегических вооружений у Москвы и Вашингтона по состоянию на 1 марта 2021 года. Во внешнеполитическом ведомстве заявили о нарушении США Договора о мерах по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение предполагает, что страны-участницы имеют право совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го. В июне 2021-го Россия также вышла из договора.

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