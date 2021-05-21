Россия заявила о росте военной активности неарктических стран в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов сообщил, что Москва зафиксировала рост военной активности в Арктике со стороны государств, не входящих в арктический регион. Его цитирует РИА Новости.
Он отметил, что Россия придерживается тех обязательств, которые взяли на себя страны в министерской декларации по поддержанию мира, особенно по сдерживанию военной напряженности.
«Естественно, мы обеспокоены нарастанием военной активности стран-членов, а также не арктических государств в высоких широтах», — заявил Корчунов.
В МИД России отмечали, что западные страны систематически проводят антироссийские учения в арктической зоне. 10 мая там произошел инцидент, вызвавший реакцию российской стороны: в норвежский порт вошла атомная подлодка ВМС США. Норвежская сторона заявила об отсутствии на борту ядерного оружия, однако достоверной информации, подтверждающей это, не предоставила. Российские дипломаты выразили сожаление в связи с этим событием и с тем, что Норвегия заявила о «стабилизирующей» роли подобных визитов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал действия России в арктическом регионе, назвав их «незаконными морскими претензиями», и призвал Москву избегать милитаризации Арктики.
В состав Арктического совета включены Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Статус наблюдателей в совете имеют 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию. На ближайшие два года председателем совета будет Россия.