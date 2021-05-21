Россия заявила о росте военной активности неарктических стран в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов сообщил, что Москва зафиксировала рост военной активности в Арктике со стороны государств, не входящих в арктический регион. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Россия придерживается тех обязательств, которые взяли на себя страны в министерской декларации по поддержанию мира, особенно по сдерживанию военной напряженности.

Материалы по теме Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду Есть контакт. Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?

«Естественно, мы обеспокоены нарастанием военной активности стран-членов, а также не арктических государств в высоких широтах», — заявил Корчунов.

В МИД России отмечали, что западные страны систематически проводят антироссийские учения в арктической зоне. 10 мая там произошел инцидент, вызвавший реакцию российской стороны: в норвежский порт вошла атомная подлодка ВМС США. Норвежская сторона заявила об отсутствии на борту ядерного оружия, однако достоверной информации, подтверждающей это, не предоставила. Российские дипломаты выразили сожаление в связи с этим событием и с тем, что Норвегия заявила о «стабилизирующей» роли подобных визитов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал действия России в арктическом регионе, назвав их «незаконными морскими претензиями», и призвал Москву избегать милитаризации Арктики.

В состав Арктического совета включены Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Статус наблюдателей в совете имеют 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию. На ближайшие два года председателем совета будет Россия.