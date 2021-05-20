Лавров призвал инвесторов уважать коренные народы Арктики

Инвесторов Арктики обязали учитывать традиции коренных народов региона и относиться к ним с уважением. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на министерской сессии Арктического совета, передает ТАСС.

«Залогом более полного раскрытия экономического потенциала Заполярья является создание комфортной среды для инвестиций. При этом освоение должно вестись в соответствии с высокими экологическими стандартами и при уважении особенностей традиционного образа жизни местного населения», — призвал Лавров.

По славам министра, Россия устанавливает связи с местными промышленными палатами и расширяет деловые отношения между приарктическими регионами стран Арктического совета.

Ранее стало известно, что малочисленные коренные народы Севера ограничили в правах заниматься рыбным промыслом. Разрешение получили только пять национальностей. Сообщалось, что из-за этого коренные народы Севера оказались на грани межнациональной розни.