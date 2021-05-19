Коренные народы Севера оказались на грани межнациональной розни из-за рыбы

Минсельхоз и Росрыболовство ограничили право на ловлю рыбы у коренных малочисленных народов Магаданской области. Теперь традиционным промыслом могут заниматься только пять национальностей, хотя на самом деле в регионе их 15. Местные жители уверены, что ситуация может привести к межнациональной розни, пишет РИА Новости.

По информации агентства, нововведения вступили в силу в апреле. Председатель общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера Станислава Маниги назвал ситуацию абсурдной, поскольку из-за приказов люди, которых нет в официальных списках, не смогут ловить рыбу на льготных условиях.

«Ситуация абсурдная. Мы хоть и эвены, но ни на что рассчитывать не можем, ведь живем в Магадане — городе, который не входит в список традиционных мест обитания малочисленных народов», — заявил Маниги. Он также отметил, что после вступления в силу приказов около двух тысяч человек потеряли работу, которой занимались испокон веков.

Ранее стало известно, что коренной народ Сахалина отсудил у государства более 28 миллионов рублей. Они подали иск из-за того, что им отказали в заключении договора пользования рыбопромысловом участком.