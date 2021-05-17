Коренной народ Сахалина отсудил у государства более 28 миллионов рублей

Россия выплатила более 28 миллионов рублей родовой общине нивхов «Наньво». Представители коренного народа севера Сахалина подали иск из-за того, что им отказали в заключении договора пользования рыбопромысловом участком, сообщает Sakhalin.info.

«Истец не смог принять участие в сезонной путине 2020 года и осуществить рыбопромышленную деятельность в целях обеспечения своей общины. Единственным источником доходов (общины — прим. «Ленты.ру») является рыболовство», — цитирует издание решение суда.

Уточняется, что период путины длился с 1 июля по 30 сентября. Сумму ущерба в суде вычислили по показателям 2019 года, но в Росрыболовстве с ней не согласились. В ведомстве заявили, что в 2020 году нивхи выловили бы меньше рыбы, потому что объемы улова других рыбопромышленников уменьшились.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило программу поддержки коренных народов Арктики. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что она поможет снизить уровень безработицы и повысить туристическую привлекательность региона.