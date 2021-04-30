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Турист поучаствовал в ритуале шаманов и скитался по джунглям полуголым семь дней

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Кадр: Colombian Army

Немецкий турист употребил шаманский отвар и скитался семь дней в джунглях Амазонии. Об этом пишет LADbible.

Как сообщает издание, 13 апреля стало известно об исчезновении туриста Даниэля Флориана (Daniel Florian) из Мюнхена, который ранее отправился в заповедник коренных народов на юго-западе региона Путумайо, Колумбия.

Во время своего пребывания там мужчина поучаствовал в шаманском ритуале и употребил отвар Яге, после чего бесследно исчез. Его семья в Мюнхене потеряла с ним связь и заявила о пропаже туриста местным властям.

Спустя семь дней, 21 апреля, колумбийские солдаты нашли в джунглях полуголого Флориана под самодельным навесом — как рассказал сам турист, он чувствовал себя «не очень хорошо».

«Меня искусали комары и муравьи, и у меня не было хорошей экипировки — так я провел семь дней в Амазонии», — добавил немец.

Туриста экстренно доставили в городскую больницу Мокоа Путумайо с обезвоживанием и многочисленными порезами.

Раннее в марте россиянин, известный в Омске как опытный «выживальщик», пропал при странных обстоятельствах. Сообщалось, что 34-летний Владимир Игнатьев вышел из дома около полудня в понедельник, 8 марта, и исчез. Мужчина выдвинулся «налегке» и имел при себе лишь рюкзак.

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