Правительство утвердило программу поддержки коренных народов в Арктике

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС. Программа позволит обеспечить жителей интернетом, а также поддержит продвижение их продукции на рынках.

«Реализация программы поможет улучшить благосостояние коренных народов, снизить уровень безработицы, увеличить объем производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и повысить туристическую привлекательность Арктики», — отмечается в сообщении.

Программа включает в себя несколько направлений: поддержка промыслов, поддержка по вопросам сертификации и лицензирования продукции, помощь в подготовке выставок. Также планируется создать центр традиционного предпринимательства, где будут проводить консультации по вопросам открытия своего дела.

В кабмине добавили, что в местах жительства коренных народов начнут развивать туризм и образование. Кроме того, для малочисленных народов Арктики будет проводиться мониторинг качества преподавания родных языков.

Ранее правительство России утвердило план реализации стратегии развития Арктики и основ госполитики в регионе. Основными направлениями станут решение социальных проблем, создание комфортных условий и повышение качества жизни северян, стимулирование промышленного производства, привлечение инвесторов и обеспечение государственной безопасности.