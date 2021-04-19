Правительство утвердило план реализации стратегии развития Арктики

Правительство России утвердило план реализации стратегии развития Арктики и основ госполитики в регионе, сообщается на сайте кабмина.

По программе запланированы 268 мероприятий, большая часть их них должна быть выполнена в 2021-2022 годах. Некоторые мероприятия, например, по обновлению ледокольного флота и развитию научно-исследовательской базы, рассчитаны на более продолжительный срок. Также к концу 2021 года планируется создание новой системы социальных гарантий для жителей Арктики. Стратегию развития туризма в России дополнят разделом об отдыхе в Заполярье.

Основными направлениями станут решение социальных проблем, создание комфортных условий и повышение качества жизни северян, стимулирование промышленного производства, привлечение инвесторов и обеспечение государственной безопасности. Для жителей усовершенствуют стандарты медпомощи, медучреждения получат авиационный и другой необходимый транспорт, рассматриваются предложения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на Крайнем Севере. Наладится поставка товаров в отдаленные населенные пункты, будут разработаны специальные стандарты развития городской среды с учетом природно-климатических особенностей.

Власти собираются увеличить поддержку инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Пройдут реконструкция аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-Мар — Усинск, расширение морских портов Певек и Сабетта.

«Отдельные мероприятия посвящены раскрытию ресурсного потенциала Арктической зоны: созданию необходимой инфраструктуры и оборудования, проведению геолого-разведочных работ», — говорится в публикации.

В 2020 году президент Владимир Путин утвердил стратегии развития Арктической зоны до 2035 года и основы государственной политики в Арктике.