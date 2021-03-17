Арктику начнут развивать по-новому

Минэкономразвития внесло на утверждение правительства план по развитию Арктики, заявил глава министерства Алексей Чекунков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мной подписан и внесен в правительство план мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны России. Важнейший документ», — отметил он. Чекунков добавил, что президент России Владимир Путин давал месяц на принятие данного документа.

Ранее в Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным. По словам члена комитета по экономической политике Юрия Важенина, их строительство не оправдано с точки зрения экономики. Он также отметил, что города будут неудобными для людей, вынужденных жить в крайне тяжелых условиях. В частности, это касается пенсионеров.