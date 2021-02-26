Эксперты обсудили проблемы развития Арктики

Развитие Арктического региона — одна из наиболее важных задач, которые стоят сейчас перед Россией, заявил академик-секретарь отделения наук о Земле РАН Александр Глико. Его слова передает ТАСС.

«Здесь и освоение минерально-сырьевых ресурсов Арктики, связанное с укреплением минерально-сырьевой базы страны, и острые экологические проблемы», — отметил исследователь.

По словам посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, объединение усилий вокруг борьбы с климатическими изменениями в Арктике должно стать новым трендом. Экологические проблемы в Арктике, по словам руководителя представительства Программы ЮНЕП в России Владимира Мошкало, имеют высокую вероятность перейти из региональных в глобальные.

Решению всех этих вопросов может способствовать соединение усилий экспертов, ученых, властей и экономистов, полагает Александр Глико.

Ранее первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации заявил, что ущерб от глобального потепления в российской Арктике до 2050 года может составить от двух до девяти триллионов рублей.