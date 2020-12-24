Российские вузы предложат идеи для комфортной городской среды Арктики

Российские вузы смогут внести свои предложения в стандарты формирования городской среды Арктики. Об этом сообщили в университете «Синергия», передает ТАСС. Возможность обсудить проблему появится в марте 2021 года, во время специального консорциума.

По информации вуза, у каждого из участников дискуссий свои научные исследования и практический опыт. Вузы предложат опыт в разных направлениях: градостроительной деятельности, создании и применении новых технологий, материалов.

В состав консорциума войдут: Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» и другие. К работе также хотят привлечь госкорпорации.

Ранее стало известно, что российские университеты объединились и создали консорциум для решения проблем с архитектурой и климатом в Арктике. Студенты будут размышлять и пытаться решить будущее арктической архитектуры, а также обсуждать проблему климатических изменений. Участники отмечают, что из-за глобального потепления Арктика находится в зоне особого риска.