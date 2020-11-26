Российские вузы объединились для решения проблем Арктики

Российские университеты объединились и создали консорциум для решения проблем с архитектурой и климатом в Арктике. В программе участвуют семь вузов. Об этом сообщает ТАСС.

Студенты будут размышлять и пытаться решить будущее арктической архитектуры, а также обсуждать проблему климатических изменений. Среди участников — Московский архитектурный институт, Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Уральский государственный архитектурно-художественный университет.

Участники отмечают, что из-за глобального потепления Арктика находится в зоне особого риска. К разрушению местной архитектуры приводят повышение уровня моря и деградация многолетних мерзлых грунтов. Основной задачей консорциума станет разработка проектов для формирования современной городской среды в арктических регионах.

Ректор Мурманского арктического госуниверситета Ирина Шадрина заявила, что университеты также займутся разработкой новых образовательных программ по направлениям, востребованным в Арктике.

Ранее первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков заявил, что ущерб от глобального потепления в российской Арктике до 2050 года может составить от двух до девяти триллионов рублей.