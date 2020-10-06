Названы плюсы потепления в российской Арктике

У потепления в российской Арктике есть плюсы, которые надо использовать. Об этом заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев, передает ТАСС.

Среди положительных сторон потепления Хрущев назвал открытие областей для геологических работ, которые были недоступны около десяти лет назад. Он объяснил, что у специалистов появилась возможность провести большой объем работ на шельфе.

В июле сообщалось, что таяние вечной мерзлоты в России сделает климат более комфортным и позволит сократить отопительный сезон, а также уменьшить траты на снабжение рабочих мест. Кроме того, от сокращения льдов в Арктике выиграет российское судоходство, потому что станет дешевле перевозить дальневосточную рыбу через Северный морской путь, рассказал старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов. Среди минусов он назвал разрушение инфраструктуры Крайнего Севера, образование штормов в районе шельфов, повышение влажности и увеличение лесных пожаров.

В 2020 году летняя температура в Северном полушарии в среднем превышала норму на 3-5 градусов, что стало редкой климатической аномалией. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура превышала норму почти повсеместно, но самые высокие аномалии сформировались в Арктике.