В России зафиксировали рекордную климатическую аномалию

В России в 2020 году зафиксировали редкую климатическую аномалию — летняя температура в Северном полушарии в среднем превышала норму на 3-5 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные экспресс-анализа Росгидромета, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, зафиксированная в 2020 году в российской Арктике температура с июня по сентябрь оказалась самой высокой за весь период наблюдений. Она превышала норму почти повсеместно, но самые высокие аномалии сформировались в Арктике.

В мае финские ученые сообщили, что над Арктической зоной установилась аномальная жара. По их данным, причиной такого явления стал антициклон. Теплый воздух пришел в Арктику из Сибири, где летом наблюдалось рекордное потепление. Специалисты Томского государственного университета сообщили об экспедиции в Арктику для оценки ущерба вечной мерзлоте — исследователи считают, что на ней серьезно отразится повышение средних температур.

Ученые еще в 2019 году обратили внимание на изменения климата и процессы таяния вечной мерзлоты в Арктической зоне. Тогда в регионе начали возникать «зеленые оазисы» и появились живые существа, нетипичные для полярных условий — например, дождевые черви. Потепление и позеленение — естественные процессы для части Арктики, но с 1980-х годов их ускорила деятельность человека.

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