Для Арктики разработают новую программу по генеральной уборке

Минприроды планирует разработать новую программу по генеральной уборке Арктики и план по внедрению на Севере системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом рассказал глава ведомства Александр Козлов, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», — обратился Козлов к участникам заседания Совета Федерации по Арктике и Антарктике.

Министр отметил, что в нацпарке «Русская Арктика» до сих пор остается более десяти тысяч тонн старых бочек. В рамках уборки от мусора будут очищены прибрежные зоны. Вопрос об изменении системы с отходами уже обсужден с с гендиректором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. В ближайшее время министерство представит идеи по координации работы с регионами.

В свою очередь первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков предложил Минприроды провести совместную инвентаризацию арктических точек складирования отходов, а также в первую очередь найти источники финансирования. «Нам коллеги, кто занимался уборкой Арктики в начале 2010, 2011-2012 году, считали цифры первого этапа в 500 млн [рублей] — это сплошная инвентаризация», — добавил он.

В октябре прошлого года сообщалось, что за пять лет военные экологи Центрального военного округа (ЦВО) убрали 4,5 тысячи тонн мусора и лома с территории Арктики.