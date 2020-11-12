В Якутии решили избавиться от затонувших судов и металлолома

Власти Якутии решили избавиться от затонувших судов и металлолома — для ликвидации объектов накопленного экологического ущерба планируется создать проектный офис. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, передает ТАСС.

Соответствующий проект уже направлен на согласование в якутское правительство. Планируется, что в состав проектного офиса войдут представители региональных министерств экологии, транспорта, имущества и по развитию Арктики. Офис должен будет координировать работу властей, учреждений и организаций по ликвидации накопленного экологического ущерба, собирать и анализировать предложения по уборке, готовить рекомендации главе и правительству Якутии, а также заниматься информационной поддержкой проекта.

На территории Якутии уже предварительно установили 437 точек накопления лома цветного и черного металла, 84 процента из них находятся в Арктической зоне. В 13 арктических районах республики накопилось более 4,9 тонны металлолома, больше всего их в Булунском и Усть-Янском районах. В основном он состоит из бочек, железных листов, труб, кузовов автотранспорта, радиаторов и проводов.

По предварительным расчетам, для уборки металлолома в Якутии нужно около 60 миллиардов рублей. За последние пять лет за счет республиканского бюджета было убрано около 675 тонн.

В октябре активисты очистили от металлолома древнее поселение эскимосов Уназик в арктическом районе Чукотки — они собрали около 450 металлических пустых бочек, в которых в советские годы транспортировали дизельное топливо. В уборке участвовали 40 жителей близлежащих населенных пунктов — поселка Провидения и села Новое Чаплино. Активисты самостоятельно собрали лом на территории вдоль шести километров береговой полосы.