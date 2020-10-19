Древнее поселение эскимосов на Чукотке очистили от металлолома

Активисты очистили от металлолома древнее поселение эскимосов Уназик в арктическом районе Чукотки и собрали около 450 металлических пустых бочек, в которых доставлялось дизельное топливо в советские годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства округа.

В уборке участвовали 40 жителей близлежащих населенных пунктов — поселка Провидения и села Новое Чаплино. Они самостоятельно собрали лом на территории вдоль шести километров береговой полосы. «Сегодня в нацпроект "Экология" включена окружная программа по очистке полуострова от использованной бочкотары», — сказал собеседник агентства.

Основные склады железных бочек находятся на полуострове в бывших промышленных зонах, в первую очередь в в самом северном городе страны — Певеке (Чукотка). В 2020 году оттуда вывезли около 3-3,5 тысяч тонн метала. На востоке региона продолжают существовать свалки бочек в прибрежных селах.

Древнее поселение Уназик находится на мысе Чаплина. Ранее в нем проживало 12 эскимосских родов общей численностью примерно 550 человек.