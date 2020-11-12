Выявлена способность биопластика разлагаться в Арктике

Биопластик можно использовать в субарктических широтах без вреда для окружающей среды, так как он способен разлагаться благодаря почвенным бактериям. Это доказали ученые Сибирского федерального университета (СФУ), сообщил ТАСС профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.

По ее словам, возможность разложения биопластика в таких хрупких экосистем, как Арктика, позволит снизить урон для экологии и увеличить производительность таких изделий.

Ранее ученые Института биофизики СО РАН создали технологию получения особых биополимеров — полигидроксиалканоатов, которые бактерии производят в природе при определенных условиях. Для этого выращивается специальная культура микроорганизмов, в клетках которых синтезируется полимер. В природе он может разрушаться до углекислого газа и воды. Его извлекают из клеток, очищают и используют в производстве пакетов, упаковок и других биоразрушаемых изделий.

Ученые провели эксперименты по разложению материала почвенными микроорганизмами, чтобы выявить особенности поведения пластика в разных климатических условиях. До этого была исследована способность бактерий пресных и соленых водоемов перерабатывать биопластик.

«Свое влияние на процесс разрушения пленок оказала вечная мерзлота и холодный климат, из-за чего период, когда ведется активная жизнедеятельность микроорганизмов, очень короткий. Если в тропических условиях разрушение тонких пленок может произойти в течение нескольких недель, то здесь мы ждали больше года и заметили только начало процесса на молекулярном уровне», — объяснила Прудникова.

Она отметила, что пока точно не ясно, какой срок потребуется для полного разложения биопластика в Арктике. Теоретически, на одну упаковку должно уйти несколько лет.