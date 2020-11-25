Власти назвали размер ущерба от глобального потепления в российской Арктике

Ущерб от глобального потепления в российской Арктике до 2050 года может составить от двух до девяти триллионов рублей. Такую стоимость назвал первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Он отметил, что два триллиона — это самые оптимистичные прогнозы по финансовым потерям. Если темпы потепления будут нарастать, сумма также начнет стремительно расти.

В данном случае учитывается именно прямой ущерб, то есть это цена разрушенных зданий, уточнил Крутиков. «Это та оценка, которая уже имеет под собой научное обоснование, расчеты», — сказал он.

По его словам, минимизировать потери можно будет благодаря созданию единой системы государственного экологического мониторинга последствий деградации многолетней мерзлоты. Проект системы будет готов в ближайший месяц.

«Речь идет о создании системы, которая будет включать в себя геокриологические полигоны по всей территории Арктической зоны, сеть мерзлотных станций и мерзлотных комиссий, та практика, которая еще существовала в советское время, и региональные центры проектирования и защиты реконструкций, зданий, сооружений», — сказал Крутиков.

Чиновник добавил, что наблюдательную сеть в Арктике необходимо модернизировать и расширять, поскольку сейчас она находится в том же состоянии, что была в 1940-х годах.