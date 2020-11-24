Минприроды назвало «болевые точки» Арктики

В Арктике есть несколько «болевых точек», которые необходимо устранить — одна из них недопущение технологических аварий, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. Его слова передает РИА Новости .

Также среди проблем, с которыми предстоит справиться — создание комплексной системы мониторинга качества окружающей среды. Система мониторинга позволит учитывать изменение климата и предотвратить опасные природные явления.

Ранее ученые заявили, что мерзлота в Арктике и Субарктике стала таять на 30 процентов быстрее в 2020 году из-за теплой зимы. По словам исследователей, прошлая зима была очень теплой, а весна наступила на месяц раньше. За первые четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири была выше на 5-10 градусов, чем за прошедшие 10 лет.