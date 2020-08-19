В Арктике найдены новые виды растений

Климатологи обнаружили на чукотском острове Врангеля новые виды растений в рамках исследования глобальных изменений климата на заповедных территориях в Арктической зоне, сообщается на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Три месяца ученые собирали информацию об изменении растительности, характеристиках верной мерзлоты, почв и водоемов, исследовали снежный покров и морские льды припая, фиксировали изменения температуры в течение года. Согласно проанализированной части данных, изменение климата привело к смене облика Арктики. В частности, в регионе начали расти растения, которые раньше не были замечены в этом климатическом поясе, например, белокопытник.

По мнению исследователей, изменения связны с процессом сорифлюкции, когда перенасыщенный водой грунт стекает по мерзлой поверхности заледеневших склонов, а также пучения грунтов (изменение рельефа при промерзании сильно увлажненных горных пород). Два этих явления, вероятно, за многие годы постепенно изменили структуру почвенных слоев и полностью поменяли растительный покров.

Ранее американские ученые обнаружили в Арктике мертвые растения, которые находились в толще льда последние 40 тысяч лет и из-за глобального потепления оттаяли.