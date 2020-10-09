Ученые рассказали о влиянии теплой зимы на мерзлоту в Арктике

Мерзлота в Арктике и Субарктике стала таять на 30 процентов быстрее в 2020 году из-за теплой зимы, рассказал старший научный сотрудник лаборатории «Биогеоклим» Сергей Лойко. Его слова передает ТАСС.

Такие данные показало исследование почв в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам ученых, прошлая зима была очень теплой, а весна наступила на месяц раньше. За первые четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири была выше на 5-10 градусов, чем за прошедшие 10 лет.

«Результаты исследований показали, что таяние вечной мерзлоты было на 30 процентов мощнее, чем обычно, и хорошо, что было холодное лето» ,— сказал Лойко. Он объяснил, что при жарком лете, таяние достигло бы 50 процентов.

Аномально теплые зимы в будущем могут повлиять на свойства земли в Арктике — грунт потеряет устойчивость и придется корректировать строительную документацию, считают ученые. Подобные изменения приведут к появлению нехарактерных для региона животных и растений. Однако если аномалия больше не повторится, то мерзлота должна восстановиться за несколько лет.

Ранее ученые рассказали о плюсах потепления в Арктике. Среди положительных сторон — открытие областей для геологических работ, которые были недоступны около десяти лет назад.

Летние температуры в Северном полушарии в 2020 году превышали норму на 3-5 градусов, что стало редкой климатической аномалией. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, самые заметные превышения температур сформировались в Арктике.