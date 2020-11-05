Ученые оценили потенциал месторождений нефти и газа в российской Арктике

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук спрогнозировали увеличение в полтора раза объемов ежегодной добычи природного газа в случае открытия новых месторождений с запасами нефти и газа в российской Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сейчас с учетом недавно открытых месторождений в регионе возможно добывать около 100 миллионов кубометров газа в год. Потенциально эта цифра может увеличиться до 150 миллионов.

В институте считают, что, в одной стороны, рост возможен за счет акватории южной части Карского моря, Хатангского регионального прогиба, центральной и северной части Гыданского полуострова. С другой, надо продолжать изучение территорий, где полезные ископаемые уже обнаружены. В частности, в этих района малоизучены почвенные отложения, формировавшиеся в юрский период, более 174 миллионов лет назад.

В Арктической зоне России находится Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция с 14 областями в составе. Там уже найдены залежи полезных ископаемых. Еще минимум в двух областях есть потенциальных месторождения.