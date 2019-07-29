«Росгеология» захотела денег на освоение Арктики

«Росгеология» предложила правительству «возродить Севморпуть» и до 1 октября разработать новую госпрограмму на 25 лет по геологической разведке в Арктике. На это организация попросила 292,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию главы госкомпании Сергея Горькова.

В организации подсчитали, что финансирование проекта потребует 89,3 миллиарда рублей в 2020-2024 годах и потом еще примерно 203,2 миллиарда до 2045 года.

По данным «Коммерсанта», в ходе первого этапа реализации программы предлагается сконцентрироваться на региональной разведке углеводородов и параметрическом бурении, второго этапа — на поисково-разведочных работах, третьего — на бурении, поиске и оценке.

По мнению Горькова, в арктическом регионе значительная ресурсная база «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года программа по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения Северного морского пути и ускорения социально-экономического развития Арктики».

Инициативу уже поддержал курирующий Арктику вице-премьер Юрий Трутнев. Он раскритиковал работу Минприроды по разведке арктических месторождений, указав, что «денег выделяется мало, месторождения не осваиваются».

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