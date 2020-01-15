Индия собралась добывать ресурсы в Арктике

Индия обсуждает возможность сотрудничать в арктическом СПГ-проекте «Новатека» и добывать в регионе сжиженный природный газ. Об этом заявил индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан, сообщает РИА Новости.

«Мы изучаем все возможности для получения СПГ из этого региона», — сказал министр, добавив, что страна также прорабатывает вопрос получения газа с Сахалина.

Ранее агентство со ссылкой на интервью российского премьер-министра Сергея Лаврова индийской газете Times of India писало, что благодаря сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере Индия может стать первым неарктическим государством, участвующим в добыче ресурсов в Арктике. Лавров говорил, что страны «налаживают кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, включая шельфовые проекты». По его словам, индийские организации осваивают Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение в Красноярском крае и нефтегазовые месторождения проекта «Сахалин-1». При этом «Роснефть» в Индии представлена как акционер одного из крупнейших местных НПЗ «Вадинар».

Сейчас «Новатек» разрабатывает Утреннее месторождение в Ямало-Ненецком округе в рамках проекта «Арктик СПГ-2». В год там планируется добывать 19,8 миллиона тонн СПГ. В будущем компания планирует запустить «Арктик СПГ-1» с таким же тоннажем.

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