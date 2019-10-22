На дне Баренцева и Карского морей нашли углеводороды и сейсмические аномалии

Российские ученые нашли углеводороды и сейсмические аномалии в подводных недрах Карского и Баренцева морей. Об этом сообщается на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН).

Проведя переобработку сейсморазведки 2D и 3D при изучении шельфа, научные сотрудники уточнили строение и рельеф обоих морей. В частности, были обнаружены «трубки взрыва» и покмарки, которые свидетельствуют о залежах нефти и газа.

«Трубкой взрыва» называется трубообразный вулканический канал, сформированный после однократного прорыва газов. Покмарк — это кратер на дне, возникший в результате движения газа и жидкостей через отложения.Последние свидетельствуют о миграции газа из недр к поверхности. «Кроме того, о глубинной дегазации свидетельствуют обнаруженные в разрезах газогидраты», — говорится в публикации.

В тексте сказано, что миграция углеводородных газов ведет к возникновению сейсмических аномалий, например, слабых землетрясений в арктических морях. Знание этих факторов будет полезно при строительстве буровых платформ в море и промышленных объектов в Западной Сибири. Полученные учеными данные также позволят «правильно оценить геологические риски, создать поисковую концепцию и разработать возможные сценарии дальнейшей геологоразведки» в двух морях.

По оценкам сотрудников ИНГГ СО РАН, на российском арктическом шельфе находится около 80 тонн условного топлива. Акватории Карского и Баренцева морей считаются самыми богатыми на углеводороды.

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