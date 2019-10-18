Появились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 октября.

Он уточнил, что сотрудники ведомства провели дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. По его словам, в ООН изучат новые свидетельства в феврале.

В 2001 году Россия впервые подала заявку на расширение своих границ на арктическом континентальном шельфе, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Однако тогда притязании российской стороны были отклонены из-за недостатка геологических данных. Дополнительные экспедиции на Северный полюс продолжались около десяти лет.

В случае положительного решения ООН экономическая зона РФ расширится сразу на 1,2 миллиона квадратных километров, пишет газета «Взгляд». Геологи полагают, что данная территория богата углеводородами.

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