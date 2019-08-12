Данные для расширения российских границ в Арктике получат до конца лета

Летом 2019 года будут завершены дополнительные научные исследования, необходимые для рассмотрения заявки России на расширение своих границ на арктическом континентальном шельфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

«Этим летом мы сделаем необходимые исследования по хребту Гаккеля и предоставим всю информацию. Мы выполним работы, касающиеся пробелов, которые нужно еще подтвердить», — сказал министр.

Он отметил, что средства на проведение работ выделены, экспедиция работает, ее результаты представят до конца летнего сезона.

В апреле подкомиссия ООН подтвердила, что часть Арктики, которую Россия указала в своей заявке на расширение границы шельфа, геологически принадлежит стране. Чтобы Россия получила право на эти территории, необходимо окончательное решение.

Россия направила свою заявку в комиссию ООН в 2015 году, и претендует на 1,2 миллиона квадратных километров шельфа. На этих территориях находятся хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловина Подводников, зоны Северного полюса, поднятия Менделеева и южной оконечности хребта Гаккеля. Их присоединение позволит увеличить потенциальные запасы углеводородов минимум на пять миллиардов тонн условного топлива.

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