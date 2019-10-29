Газу в Арктике напророчили большое будущее

К 2035 году почти весь объем добываемого российского газа может быть обеспечен за счет Арктической зоны. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает ТАСС.

Согласно стратегии развития территории, разрабатываемой Минвостокразвития, вклад Арктики в нефтегазовый сектор страны будет расти, и через 15 лет «мы вполне реально можем довести показатель добычи газа до 90 процентов от общероссийского уровня и до четверти всей добычи нефти в России», указал чиновник.

По его словам, у Арктики есть потенциал обеспечить России место среди мировых лидеров по добыче сжиженного природного газа (СПГ), производя его до 120 миллионов тонн в год.

Крутиков отметил, что в ближайшие 15 лет в российской Арктике будет активно развиваться новая отрасль — нефтегазохимия. Это увеличит загрузки Северного морского пути до 160 миллионов тонн в год, что в восемь раз больше, чем за 2018 год.

К 2035 году в Арктике будет создано 200 тысяч рабочих мест для россиян в рамках реализации сотен различных проектов.

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