Министерство развития Арктики появится в Мурманской области

Власти Мурманской области намерены расширить структуру правительства и создать министерство развития Арктики и экономики региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Андрея Чибиса.

По его словам, новое ведомство будет образовано через слияние министерства инвестиций к министерству экономического развития. Во главе Минразвития Арктики встанет Татьяна Русскова, которая сейчас занимает пост министра экономики области.

Губернатор отметил, что главной задачей нового ведомства должна стать работа по увеличению количества инвесторов и объема вложений в экономику региона, а также создание новых высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Еще одна перемена в структуре мурманского правительства — выделение отдельного комитета по молодежной политике из министерства спорта и молодежной политики. Кроме того, министерство природных ресурсов области займется работой с рыбопромышленным комплексом.