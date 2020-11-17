В Архангельске появится «Арктическое посольство»

В Архангельске на набережной в декабре 2020 года начнет работать «Арктическое посольство» – интерактивная площадка для туристов про Арктику и ее обитателей. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

В «посольстве» будут эколого-просветительская, образовательная и выставочная площадки, его площадь составит 700 метров. В нем будут доступны сувенирный магазин, переговорная комната, библиотека с детской зоной. В начале 2021 года там появятся арктическое кафе, музей и конференц зал. По мнению местных властей, площадка может стать визитной карточкой Поморья.

По словам директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова, с помощью новейших технологий можно «в прямом смысле слова» ощутить ледяное дыхание Севера, увидеть белых медведей, ознакомиться с бытом полярников и узнать, какого размера «рог» нарвала.

Ранее сообщалось, что резидент Арктической зоны «Порт Лиинахамари» планирует создать на Кольском полуострове туристско-рекреационный комплекс. В нем построят центр зимних видов спорта, аквацентр, зоны проживания (глэмпинги, туристические лагеря, гостиницы, апарт-отели). Кроме того, будут разработаны туристические маршруты по природным, историческим и промышленным объектам, а на побережье Баренцева моря оборудуют места для рыбалки и дайвинга.