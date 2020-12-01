На Чукотке появится Арктический научный центр

Власти Чукотки собрались открыть Чукотский арктический научный центр в Анадыре. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Учреждение будет предоставлять услуги в сфере научных исследований, востребованных для реального сектора экономики в Арктической зоне. Эти работы связаны с рациональным использованием природных ресурсов, охраной и экологической безопасностью окружающей среды. Сроки реализации проекта пока не уточняются.

Ранее полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предложил создать институт Арктики в рамках Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) на базе Сибирского федерального университета.