В России предложили создать институт Арктики

На базе Сибирского федерального университета необходимо создать институт Арктики в рамках Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). С таким предложением выступил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает ТАСС во вторник, 15 сентября.
Он отметил, что СО РАН имеет все необходимое для создания такого института и заинтересовано в его развитии. Председатель СО РАН Валентин Пармон, в свою очередь, заявил об имеющихся в структуре организации специалистов по мерзлотоведению, которые, однако, работают в Тюмени и Якутии.
На Таймыре впервые за 20 лет проходит большая экспедиция СО РАН. По приглашению «Норникеля» мерзлотоведы, почвоведы, ботаники и другие специалисты из 14 институтов изучают степень влияния крупных предприятий на экологию Арктики. Конечная цель масштабных исследований — выработать рекомендации по лучшим природосберегающим решениям для промышленных компаний в регионе.