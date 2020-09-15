В России предложили создать институт Арктики

На базе Сибирского федерального университета необходимо создать институт Арктики в рамках Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). С таким предложением выступил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает ТАСС во вторник, 15 сентября.

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Он отметил, что СО РАН имеет все необходимое для создания такого института и заинтересовано в его развитии. Председатель СО РАН Валентин Пармон, в свою очередь, заявил об имеющихся в структуре организации специалистов по мерзлотоведению, которые, однако, работают в Тюмени и Якутии.

На Таймыре впервые за 20 лет проходит большая экспедиция СО РАН. По приглашению «Норникеля» мерзлотоведы, почвоведы, ботаники и другие специалисты из 14 институтов изучают степень влияния крупных предприятий на экологию Арктики. Конечная цель масштабных исследований — выработать рекомендации по лучшим природосберегающим решениям для промышленных компаний в регионе.