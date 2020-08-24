В Арктике установят новый прибор для зондирования ионосферы Земли

На «Ледовой базе Мыс Баранова» на архипелаге Северная Земля в Арктике установят новый прибор для непрерывного радиозондирования ионосферы Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), передает ТАСС.

Система мониторинга ионосферы в России существует уже восемь лет, она собирает данные по всей стране. Для этого установлено 130 станций. Новая точка наблюдений расширит возможности действующих систем и поможет собрать данные о параметрах ионосферы, природе солнечно-земных связей и полярных сияниях.

Комплекс высокоорбитальной радиотомографии был разработан Институтом прикладной географии РАН. С его помощью будут собираться данные об ионосфере в районе акватории северных морей. Ионосфера — это верхний слой атмосферы, он сильно ионизирован из-за облучения космическими лучами света. Ее изучение необходимо, так как происходящие внутри процессы влияют на скорость распространения радиоволн и точность работы систем связи и навигации.

В июле сообщалось, что российские ученые из АНИИ испытают новый прибор для измерения толщины льда в Арктике. Исследования также пройдут на «Ледовой базе Мыс Баранова», устройство разработали ученые Института прикладной физики РАН. Новый прибор позволит точнее измерить толщину льда в том числе в период его активного таяния.