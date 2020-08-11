Российские ученые изучат влияние смены климата на пресноводные организмы Арктики

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) изучат способность рыб и моллюсков в пресноводных водоемах приспособиться к суровым условиям Арктики, а также как они туда попали. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский.

Пресноводные виды рыб были выбраны для изучению, поскольку они составляют значительную часть рациона представителей коренных народов Севера. Моллюски же входят в кормовую базу для рыб.

Расшифровка и анализ ДНК собранного материала позволит понять, в каких родственных отношениях состоят организмы между собой и с животными из более южных районов. Также это поможет определить пути и примерное время переселения организмов в Арктику.

Перед стартом проекта ученые провели более 15 экспедиций в Гренландии, Исландии, Скандинавии, Британской Колумбии, Большеземельской тундре (расположена в Коми и Ненецком округе), на Ямале, Таймыре, Гыданском полуострове и Аляске. В 2019 году исследования прошли на северо-востоке Канады, на Чукотке и Камчатке. проект Планируется завершить в 2021 году.

По словам Винарского, в конечно счете ученых хотят научится прогнозировать, как изменится жизнь арктических пресноводных организмов под влиянием климатических изменений и деятельности человека в регионе. Согласно существующим прогнозам, смена климата должна именно в Арктической зоне сильно отразиться на естественной среде обитания животных. Кроме того, освоение Арктической зоны человеком приводит к проникновению на территорию новых видов животных. Они могут вытеснть и даже истреблять местных обитателей.

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