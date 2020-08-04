Российские ученые впервые изучили парниковые газы в тундре

Российские ученые впервые исследовали выделения углекислого газа и метана с поверхности термокарстовых озер в российской тундре и собираются использовать полученные знания для анализа процессов изменения климата в Арктике и на Земле. Об этом ТАСС рассказала сотрудница лаборатории пресноводных и морских экосистем Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) Светлана Забелина.

Научные работы велись в течение трех лет в Ненецком автономном округе (НАО) в районе Большеземельской тундры. Это место — крупнейший мерзлый торфяник в Европе. «Наши исследования закрыли белое пятно на карте исследований эмиссии парниковых газов на Северо-Западе России», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, изученные небольшие термокарстовые водоемы на квадратный метр поверхности выделяли метана и диоксида углерода сильно больше, чем большие озера. «Для более точного расчета общего потока с поверхности озер Большеземельской тундры важно было учесть вклад озер разных размеров. Необходимо было провести исследования распределения озер по размерам с учетом малых термокарстовых озер, которые позволили бы учесть вклад миллионов малых озер в общий объем запасов парниковых газов на обширных северных территориях», — объяснила Забелина.

Она уточнила, что с помощью космических снимков изучалось распределение водоемов, было подсчитано их количество и суммарная площадь. После этого ученые смогли выяснить медианы потоков парниковых газов примерно со ста термокарстовых объектов. Также был рассчитан общий поток углерода со всей площади озер Большеземельской тундры, который оказался выше, чем на Аляске и в Канаде, и сравним с измерениями для озер Западной Сибири и Северной Европы.

В будущем исследователи планируют изучить концентрацию и потоки парниковых газов в водоемах Архангельской области.

Парниковые газы тесно связаны с изменением климата. Во время потепления и таяния верной мерзлоты усиливается выделение диоксида углерода и метана в атмосферу. «Это так называемая обратная связь: чем теплее климат, тем больше тает мерзлота, тем больше выделяется парниковых газов, а парниковые газы усиливают парниковый эффект. Такая обратная климатическая связь», — пояснила сотрудница лаборатории, уточнив, что метана выделяется меньше, чем углекислоты, но как парниковый газ он активнее в 20-30 раз.