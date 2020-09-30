Российские ученые исследуют Арктику с помощью наноспутников

Научные сотрудники Мурманского технического университета (МГТУ) и Полярного геофизического института (ПГИ) планируют изучить Арктику с помощью наноспутников и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба МГТУ.

Исследования района станут частью регионального научно-образовательного проекта, ориентированного на подготовку специалистов и развитие технологий дистанционного зондирования Арктики. Соответствующие дисциплины включат в образовательную программу для студентов. Попутно на полярную орбиту будет запущен учебно-научный наноспутник. Сроки запуска не уточняются.

«Внедрение результатов дистанционной диагностики геосфер в области Арктики (ионосфера, атмосфера, океан, лед, пожары, разливы углеводородов и тому подобное) в повседневную практику является актуальной задачей для обеспечения реализуемых мегапроектов и проживания в этом регионе (вопросы радиосвязи, экологии, обеспечения СМП)», — добавили в пресс-службе.

В МГТУ уточнили, что обычно наноспутники запускают с МКС или на низкоширотные орбиты, что не годится для Арктической зоны. В этом плане предложенный проект уникален и может стать поводом для сотрудничества с европейскими университетами. В частности, уже прошли предварительные переговоры с вузами Финляндии и Норвегии, которые выразили свою заинтересованность.