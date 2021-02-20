Назван лидирующий в развитии регион российской Арктики

Лидером по социально-экономическому развитию в российской Арктике считается Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Его назвал бывший замминистра Минвостокразвития Александр Крутиков, сообщает ИА REGNUM.

По его словам, этот в этом округе относительно молодое население, численность жителей растет. ЯНАО находится на первом месте практически по всем показателям. «Ямал себя чувствовал лучше в период текущего снижения цен на энергоресурсы. Тоже пострадал, но у него был запас прочности, за счет чего регион сохранил социальные обязательства — тоже показатель работы региональной команды», — сказал Крутиков.

Он отметил, что единственное слабое место региона в том, что его экономика зависит от добычи нефти и газа. Округу необходимо искать новые точки роста. Например, можно активнее стимулировать науку, нефтесервис и технологии в нефтедобыче и переработке. Также развивается туризм, идет работа над проектом горнолыжного комплекса.

Ранее в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) выяснили, что Ямало-Ненецкий округ занял первое место среди регионов России по социально-экономической устойчивости. Следом идут Магаданская область и Чукотка. Москва попала на шестое место, Петербург — на десятое.