На Ямале начали строить уникальный туристический кластер

На Ямале начали строительство туристического кластера. Об этом сообщает «ЯмалPRO» со ссылкой на пресс-службу правительства округа. Первым этапом проекта станет возведение турбазы.

Сама туристическая база появится на территории природного комплекса «Харбейский». Власти надеются, что после создания кластера природный парк станет популярным местом для туристов. Сейчас из-за неразвитой инфраструктуры доступ на территорию ограничен.

Проект также включает в себя строительство горнолыжного комплекса вместе с развлекательными объектами и предприятиями общепита. Инициатива по созданию туристического кластера принадлежит губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову.

Ранее стало известно, что Научный центр изучения Арктики выпустит сборник фольклора сеяхинских ненцев. Он станет вторым выпуском серии «Фольклор ямальских ненцев.