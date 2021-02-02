Сборник фольклора сеяхинских ненцев издали на Ямале

На Ямале Научный центр изучения Арктики выпустит сборник фольклора сеяхинских ненцев. Он станет вторым выпуском серии «Фольклор ямальских ненцев», пишет The Arctic со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В сборнике будет семь сказок, одна притча и одна эпическая песня-плач. Все они были записаны ямальской журналисткой, уроженкой сеяхинской тундры Ларисой Окотэтто. Книга написана по нормам письменного ненецкого языка, но с сохранением своеобразия речи сеяхинских сказителей. Каждое произведение дополнительно переведено на русский.

«Сборник фольклора предназначен для широкого круга читателей, особенно для тех, кто изучает и интересуется ненецким языком, фольклором и народной культурой», — уточнили в региональной администрации.

Составлением сборника занималась ненецкая писательница, одна из ведущих экспертов в области ненецкого языка Нейко Янгасова. С 2007 года она собирает произведения устного народного творчества, в 2018 году выпустила первый том «Фольклора» с произведениями, записанными в Приуральском и Ямальском районах.