На Ямале захотели разводить ненецкую лайку

В Салехарде захотели создать селекционный Центр сохранения и разведения ненецкой лайки. Об этом рассказал исполнительный директор Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Тимур Акчурин, передает ИА «Север-Пресс».

По словам Акчурина, центр поможет создать реестр численности собак, следить за их здоровьем, выдавать родословные. Кроме того, планируется в дальнейшем продвигать породу на международный рынок. «Но главное – сохранить уникальную породу для нужд северного оленеводства», — добавил Акчурин.

Заместитель директора кинологического научно-прикладного предприятия «Кинос» Олег Широкий отметил, что в ЯНАО находится последний очаг аборигенной породы, которую не изменили метизация и заводская работа.

«Ненецкая лайка вступила во взаимодействие с человеком, и оно было добровольным, а не принудительным, выгодным обеим сторонам. Ее работа построена на инстинктах, которые существовали у дикого животного. Пастьба оленей – это тоже корневой инстинкт», — рассказал он.

Инициативу поддержал председатель Совета Ассоциации «Оленеводы мира», заместитель директора Российского центра освоения Арктики, директор российского Центра развития оленеводства Сергей Харючи. По его словам, нельзя допустить, чтобы порода исчезла, так как это может привести к исчезновению оленеводства.